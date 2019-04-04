Шахраї продають квитки на дебати Порошенка та Зеленського

На сайті ОЛХ почали продавати квитки на дебати кандидатів у президенти Порошенка та Зеленського, де ціни стартують від 80 гривень. Журналісти 24 каналу провели експеримент і вирішили придбати ці квитки. Закінчилося це все викликом поліції.

Максимальна сума квитка на дебати, яку пропонують на сайті ОЛХ, сягає двох тисяч гривень. Журналістка 24 каналу придбала для експерименту квиток за 80 гривень.

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На ОЛХ оголошення, то з'являються, то зникають. Шахраї пропонують купити онлайн-квитки, або стверджують, що можуть надіслати його копію, проте з мокрою печаткою.



Оголошення на сайті ОЛХ

Після контактування з покупцем надсилають номер картки, куди потрібно перевести оплату. Після ні квитка, ні грошей.

Додзвонитися неможливо по жодному контакту. Телефонувала на три номери, але мені не відповідали, скидали, не брали слухавки, або виклик не йшов,

– розповіла журналістка, яка проводила експеримент, Кримова Анастасія.

Після того як шахраї отримують гроші, то зникають не тільки оголошення, а й акаунти. Журналістка подала заяву до поліції, яка опитала навіть колег, щодо ситуації з квитками.

Завдяки інтернет-банкінгу кореспонденти змогли отримати інформацію про прізвища, ім’я та по батькові шахрая. Пошукавши в інтернеті, знайшли того, хто відповідає цим параметрам. Людина досить молода й навчається в одному з університетів столиці. Проте все решта з'ясовуватиме поліція, якій дуже легко буде знайти, маючи всі дані.