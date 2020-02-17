Шахраї вигадали новий метод шахрайства з банкоматами: деталі і фото

У Києві невідомі придумали новий спосіб шахрайства – вони встановили відеокамеру на банкомат так, аби можна було зафіксувати паролі, які вводять клієнти. Втім їх план накрився, позаяк пильний киянин звернувся до поліції замість попастися на хитрість шахраїв.

Помітивши підозрілий предмет, встановлений на банкоматі, громадянин зателефонував на гарячу лінію "102", повідомляє патрульна поліція Києва.

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Цікаво, що імовірні зловмисники чатували одразу ж поряд з банкоматом. Двоє осіб, які стояли поряд, поводили себе дуже підозріло, а коли чоловік почав телефонувати до поліції, то й зовсім втікати.

На жаль, вони втекли ще до приїзду патрульних. Так само і чоловік, який помітив відеокамеру, не зміг запам'ятати їхніх ознак, оскільки у той час на вулиці було темно.



Зловмисники встановили на банкомат портативну відеокамеру / фото: патрульна поліція

Наразі патрульні займаються розслідуванням усіх обставин злочину та вже попередньо встановили, що невідомий предмет був портативною відеокамерою. Імовірно, за її допомогою зловмисники планували дізнаватися ПІН-коди від банківських карток користувачів.