Шахраї вигадали нову аферу для клієнтів "Приватбанку"
Зловмисники вигадали нову схему, як обдурити клієнтів "Приватбанку". Так, шахраї пропонують у мережі фейкову винагороду у 8 тисяч гривень.
Повідомлення з пропозиціями про виграш від імені банку розсилають аферисти, повідомила глава прес-служби "Приватбанку" Інна Музичук.
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Щоб отримати обіцяні гроші, достатньо нібито взяти участь у простому опитуванні. Що ж відбувається після завершення опитування – невідомо. Проте у "Приватбанку" переконують, що компанія не має жодного стосунку до цього опитування.
Якщо ж у клієнтів банку виникають якісь підозри щодо схожих конкурсів та акцій, у "Приватбанку" просять телефонувати на "гарячу лінію" за номером 3700.
Джерело: 24 канал
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