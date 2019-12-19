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      Шахраї викрадали гроші з карт клієнтів супермаркету у Дніпрі: як це працювало

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      Кіберполіція затримала групу шахраїв / dp.npu.gov.ua

      На Дніпропетровщині злочинна група використовувала електронну систему програми лояльності всеукраїнської мережі супермаркетів для виведення коштів з рахунків клієнтів. Торговій мережі було завдано збитків на суму близько двох мільйонів гривень.

      До складу групи шахраїв входило п’ять осіб, усі вони мешканці Дніпропетровської області, повідомляє поліція Дніпра.

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      Працівники кіберполіції повідомили про наявну вразливість спеціалістам з технічної підтримки цього підприємства. Наразі її усунуто.

      кіберполіція шахраї
      Кіберполіція затримала групу шахраїв / Фото: Нацполіція 

      Злочинці отримали інформацію щодо вразливості програмного забезпечення. Використовуючи отримані дані, вони мали можливість переводити в готівку зараховані бонусні кошти через каси магазинів.

      Усі шахрайські дії проводилися в особистому кабінеті користувача. При цьому первинний балансовий рахунок на картках шахраї відновлювали через певні програмні маніпуляції в додатках, фактично не поповнюючи рахунки. Це давало можливість їм проводити зняття коштів повторно необмежену кількість разів.

      Зловмисники оформлювали бонусні картки за допомогою підроблених, втрачених та викрадених паспортів і документів. За пів року діяльності злочинного угруповання було проведено більше двох тисяч операцій зі зняття готівки з карток. Торгівельна мережа отримали збитки на суму близько двох мільйонів гривень.

      Під час обшуку правоохоронці вилучили додаткові носії інформації, банківські катки та картки учасників програми лояльності всеукраїнської мережі магазинів. Крім цього, в одного із учасників поліція вилучила майже пів сотні пакетів із вмістом наркотичних засобів, бойовий пістолет та патрони до нього.

      кіберполіція шахраї
      Кіберполіція затримала групу шахраїв / Фото: Нацполіція

      Трьом учасникам групи вже оголошено про підозру. Одного з них затримано за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо оголошення підозри ще двом учасникам групи.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Поліція Новини Дніпра
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