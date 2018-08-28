Шахраї виміняли 2 мільйони підроблених євро на біткойни

В липні біткойн-мільйонер із Сінгапуру став жертвою сербських шахраїв. Під приводом інвестицій в його криптобізнес зловмисники виміняли два мільйони підроблених євро на еквівалентну суму в біткойнах.

Про це повідомляє France 24 із аосиланням на французьку поліцію.

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Шахраї запросили криптомілліонера в Ніццу, влаштували зустріч в шикарному готелі і, отримавши біткойн-переказ, розплатилися "грубими, наспіх зробленими фотокопіями" євро. Вся сума складалася з купюр в 500 євро, які намальовали в Photoshop.

Після того як сінгапурський мільйонер написав заяви в поліцію, одного з двох шахраїв заарештували в Каннах. При ньому був годинник за 100 000 євро і дорогий спорткар. 18 серпня він постав перед судом. Його звинувачують у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. Подільник серба все ще на волі.

Видання TNW іронізує: якщо біткойн-мільйонери і можуть чогось навчитися у Голлівуду, так це того, що завжди потрібно перевіряти готівку і переводити біткоїни тільки після того, як переконаєшся в достовірності купюр.

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