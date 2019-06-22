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      Шахрайство на мільйони: у Франції пародист вдавав з себе міністра, а потім сховався в Україні

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      Справжній і фейковий Ле-Дріен
      Справжній і фейковий Ле-Дріен / фото з відкритих джерел

      Гілберт Чіклі два роки видавав себе за міністра закордонних справ Франції. Він одягав силіконову маску і міняв голос. Але робив він це не заради жартів, а для особистого збагачення.

      Так, чоловіку вдалося організувати схему, за допомогою якої він виманив у впливових людей Франції майже 80 мільйонів євро. Про це інформує BBC.

      Він звʼязувався із багатими людьми та від імені міністра Дріана просив гроші на нібито викупи журналістів, яких тримають в полоні ісламісти на Близькому Сході. Серед жертв, які дали гроші, – принц Карім-Шах і власник вин Шато Марго.

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      Чіклі вдавав з себе очільника МЗС Франції Жана-Ів Ле Дріана від 2015 року. Все починалося із дзвінків впливовим людям з усього світу від імені "помічника", який згодом з'єднував жертв із фейковим французьким міністром. Спочатку розмови вели виключно телефоном, але згодом шахраї почали використовувати відеозв'язок.

      Для того, щоб фальшивий Ле Дріан правдиво виглядав у кадрі, зловмисники замовили спеціальну маску. Щоб жертва не могла відрізнити її від справжнього обличчя, освітлення в кадрі навмисно робили поганим, а якість відео намагалися дещо погіршити.

      глава МЗС Франції
      Справжній міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан/ Getty images

      Працював Чіклі не сам. Ймовірно, в нього був один або ж навіть кілька напарників. Доказом служить, зокрема, й те, що дзвінки від імені фейкового глави МЗС Франції продовжувалися й тоді, коли шахрай вже перебував у в’язниці.

      До речі у французьку тюрму його екстрадували з України.

      Українські правоохоронці затримали його ще у 2017 році на прохання колег з Франції. Поліцейським він сказав, що приїхав до України як паломник, щоб відвідати могилу відомого рабина. Проте правоохоронці знайшли в його телефоні докази того, що він завітав в Україну з іншою метою, – щоб купити маску.


      Гілберт Чіклі, який вдавав, що він французький міністр

      Деякий час Чіклі тримали в українській в’язниці. Там він поводився доволі дивно: просив поставити у його камері холодильник та наповнити його стейками і горілкою.


      Момент затримання Чіклі У 2017 році в Україні/ фото прес-служба СБУ

      Згодом чоловіка відправили до Франції. Поки триває розслідування у цій справі.

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      Теги: Гроші Шахрайство Курйозні новини Новини Франції
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