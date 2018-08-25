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Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири

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Квартирне шахрайство
Квартирне шахрайство / Фото з відкритих джерел

Експерти з безпеки дають поради, як викрити аферистів під час продажу квартири.

На ринку нерухомості зустрічаються зловмисники, які використовують дуже складні схеми шахрайства. Виявити можливий обман під час продажу квартири  головне завдання юристів, фахівців з безпеки, які супроводжують операції купівлі/продажу. Ретельна перевірка документів і продавців мінімізує можливі злочинні дії щодо покупців.

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Експерти з безпеки наводять приклади основних видів шахрайства при продажі нерухомості.

"Лівий" паспорт

Аферисти пред'являють паспорт з переклеєної фотографією або підставна особа використовує справжній паспорт іншого громадянина України.

Так в одному з центральних районів Києва група шахраїв спробувала перепродати нерухомість за чужим паспортом. Зловмисники мали намір оформити угоду від імені жителя іншого регіону, який, як виявилося, веде бродяжницький спосіб життя, ніде не працює і є боржником відразу декількох банків.

Достовірна інформація про власника паспорта допомогла точно встановити, що з нерухомістю проводяться незаконні дії. Потенційним покупцям вдалося зберегти свої гроші і не стати жертвою обману.

Недійсна довіреність

Використання недійсної довіренності ставить під сумнів всю угоду. У цих випадках використовується підроблена довіреність, нібито видана власником квартири, або використовується довіреність, яка втратила силу.

При ретельній перевірці документів перед операцією з продажу квартири в історичному центрі Києва фахівці з безпеки встановили, що житло продавалося за дорученням, виданим кілька років тому іноземцем, який потім виїхав з України і через деякий час помер. Довіреність втратила силу в момент смерті власника, а значить  угода могла бути визнана незаконною.

Процес купівлі/продажу житлової нерухомості вимагає уваги і ретельної перевірки. Залучення до угоди професійних ріелторів, юристів і експертів з безпеки зводить до мінімуму ризик обману.

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Автор: Блог Медіа
Теги: Публікації Новини нерухомості України Шахрайство
Джерело: 100realty.ua
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