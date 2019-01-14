"Шахтар" – "Айнтрахт": стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Фанати донецького "Шахтаря" можуть придбати квитки на матч 1/16 Ліги Європи проти "Айнтрахта".

З 14 січня квитки можна придбати в касах стадіону "Металіст", на офіційному сайті "Шахтаря", а також в офіційному додатку і сайтах-партнерах.

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Вартість квитків варіюється від 50 до 6000 гривень.

Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Айнтрахт" відбудеться 14 лютого в Харкові. Початок – о 22.00.

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