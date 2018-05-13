Шахтар – чемпіон та загострення боротьби за виживання: головні підсумки 31 туру УПЛ

12 та 13 травня в Україні були зіграні матчі 31 туру УПЛ, в яких визначився чемпіон України. У той же час боротьба за виживання загострилася і збереглася до останнього туру.

Субота 12 травня

Зірка – Карпати 1:1

Голи: Петров, 38 – Карраскаль, 45+2 (пен)

Відкривав тур матч у Кропивницькому, де місцева "Зірка" приймала львівські "Карпати". Господарі відставали від суперника на 3 очки, відтак у випадку перемоги обходили б суперників та покидали зону перехідних матчів. Однак команди зіграли у результативну нічию, відтак хто з цих двох клубів займе 10 місце і гратиме матчі плей-офф з командою Першої ліги, визначиться вже у останньому турі.

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Сталь – Олександрія 1:2

Голи: Мисик, 90 (пен) – Бацула, 75, Цуріков, 78

Одразу два матчі паралельно відбувалися у Києві, в якому грали аутсайдери УПЛ. У одному з них кам'янська "Сталь" приймала "Олександрію". Щоб збільшити шанси на збереження місця в еліті, "Сталі" треба було перемагати. "Олександрія" ж достроково гарантувала собі перемогу у другій шістці, тож турнірних завдань перед командою не було. Однак два голи з різницею в три хвилини принесли їй перемогу. "Сталь" змогла скоротити рахунок уже на останній хвилині з пенальті.

Олімпік – Чорноморець 1:0

Гол: Люлька, 89 (авт)

У іншому матчі "Олімпік" приймав "Чорноморець". До цього матчу "Олімпік" не перемагав 7 матчів поспіль, двічі за цей час зігравши у нічию. Чотири останні матчі донеччани не забивали, а останній раз це робили у матчі проти того ж "Чорноморця" в Одесі, коли поступилися 3:1. До складу команди навіть повернувся її президент 44-річний Владислав Гельзін. Матч проти "Чорноморця" він провів на лаві запасних, а його команда перемогла завдяки автоголу одеситів за хвилину до закінчення основного часу другого тайму.

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Відтак за тур до закінчення УПЛ "Сталь" та "Чорноморець" мають по 26 очок і перебувають на 11 та 12 місці. Кам'янська команда вище через кращу різницю забитих-пропушених голів. В останньому турі одесити прийматимуть "Зірку", а "Сталь" відправиться до Львова на гру проти "Карпат". Матч "Олександрії" та "Олімпіка" жодного значення вже не матиме.

Неділя 13 травня

Всі три матчі неділі у першій шістці відбувалися в один час. Хоча один з них могли і не зіграти. Мова йде про гру "Шахтаря" проти "Вереса". У рівненській команді заявили, що 9 їх гравців отруїлося, і команда не матиме достатньо гравців на матч. Тому попросили перенести гру. Однак в УПЛ не пішли на зустріч "Вересу" і заявили, що гра має відбутися.

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Маріуполь – Ворскла 1:1

Голи: Тищенко, 52 – Коломоєць, 30

Полтавська "Ворскла", яка йде третьою, у матчі з "Маріуполем", зіграла у результативну нічию. Тепер "Ворскла" випереджає "Зорю" у боротьбі за бронзу на три очки. І все між ними визначатиметься у очному протистоянні у Полтаві у 32-у турі. "Маріуполь" ж гарантував собі участь у єврокубках наступного сезону, випередивши "Верес" на чотири бали.

Зоря – Динамо 0:1

Гол: Вербіч, 68

Єдиний гол півзахисника "Динамо" Беньяміна Вербіча у середині другого тайму не допоміг його команді зберегти шанс на перемогу у чемпіонаті.

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Шахтар – Верес 1:0

Гол: Марлос, 5 (пен)

Гра у Харкові все-таки відбулася, і "Верес" доволі непогано дивився проти "гірників", хоча команда за вихідні подолала шлях до Харкова, після цього зранку неділі повернулася до Львова, а у неділю вдень – знову до Харкова.

"Шахтар" вийшов вперед на 5 хвилині матчу, коли суддя призначив пенальті у ворота "Вереса". За решту часу команди чимало атакували, але голів більше не забили. Хоча м'яч після ударів гравців і "Вереса", і "Шахтаря", попадав у штангу.

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Завдяки цій перемозі "Шахтар" став чемпіоном України за тур до закінчення чемпіонату. Відрив від другого "Динамо" – п'ять очок. Відтак гра у Києві між "Динамо" та "Шахтарем", окрім "справи честі", не матиме значення для розподілу місць у турнірній таблиці.