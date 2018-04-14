Динамо перемогло Шахтар завдяки єдиному голу після помилки захисника

14 квітня у Харкова на ОСК "Металіст" відбулося українське "ель-класіко" – зустрічалися донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Все у цій грі вирішив один гол.

Перед матчем "Шахтар" випереджав киян на 6 очок. Тож у випадку перемоги збільшував свої шанси на чемпіонство у цьому сезоні. "Динамівцям" ж треба було перемагати, щоб зберегти шанси поборотися за перше місце у турнірній таблиці.

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26 679 болельщиков на трибунах ОСК «Металлист» на суперматче #ШахтерДинамо. Спасибо! pic.twitter.com/CeEcAFL3n9 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 квітня 2018 р.

Команди розпочали дуже активно, і вже в перші хвилини створили декілька моментів, щоб відзначитися. Спочатку "гірник" Тарас Степаненко неточно пробив по воротах, згодом у відповідь Томаш Кендзьора після розіграшу штрафного пробив у поперечку.

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Гра йшла на зустрічних курсах, команди активно пресингували один одного. Тож часу на прийняття рішення було обмаль, а одна помилка могла стати результативною. Так і сталося на 32 хвилині матчу, коли Давид Хочолова у простій ситуацій неподалік власного штрафного майданчика невдало віддав м’яч супернику. Володимир Шепелєв підхопив його і на швидкості прорвався у штрафний майданчик. Ні захисники, ні Степаненко не зуміли завадити йому пробити по воротах. Удар був точно низом, а Андрій П’ятов не встиг вчасно відреагувати на нього.

Незадовго до перерви команди знову обмінялися гострими моментами. Цього разу Марлос влучив у поперечку. Двічі захисники виносили м’яч із лінії воріт. Спочатку Ярослав Ракицький сам пробивав по воротам Дениса Бойка, а згодом не дав відзначитися киянам, коли врятував свої ворота після удару Артема Бєсєдіна.

Найбільші "хулігани" в обох командах – Ярослав Ракицький та Денис Гармаш – по перерві заробили по жовтій картці. Це призвело до того, що команди "завелися", і на полі стало більше боротьби та фолів.

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На 60 хвилині "Динамо" довелося зробити вимушену заміну. Віталій Буяльський отримав травму та не зміг продовжити гру. На поле вийшов Руслан Ротань.

До кінця матчу кількість жовтих карток у обох командах лише збільшилась. Це призвело і до сутичок між футболістами на полі. Тайсон же наприкінці матчу отримав дві жовті картки – другу вже у доданий арбітром час, відтак пішов з поля раніше, і тепер пропустить наступну гру.

Наступна гра між командами відбудеться вже у Києві. Це буде у 32 турі (базова дата – 19 травня).

Шахтар – Динамо 0:1

Гол: Шепелєв, 32

Вилучення: Тайсон, 90+3