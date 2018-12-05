"Шахтар" – "Ліон", "Ліверпуль" – "Наполі": який результат потрібен командам, щоб пройти в 1/8

11 та 12 грудня відбудуться поєдинки 6-го туру Ліги чемпіонів, за підсумками яких буде визначено останніх чотирьох представників 1/8 фіналу турніру.

На цей момент у плей-офф уже кваліфікувалися "Атлетіко", "Аякс", "Баварія", "Барселона", "Боруссія", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Реал", "Рома", "Шальке" та "Ювентус".

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Все ще зберігають шанси вийти в 1/8 фіналу "Інтер", "Ліверпуль", "Ліон", "Наполі", ПСЖ, "Тоттенхем" і "Шахтар".

"Тоттенхем" випереджає "Інтер" завдяки виїзному голу в особистих зустрічах і вийде з групи, якщо переможе "Барселону". Англійців влаштує й інший результат, якщо вони наберуть у шостому турі більше очок, ніж "Інтер". "Інтер" в шостому турі повинен набрати більше очок, ніж "Тоттенхем". Тільки тоді він продовжить боротьбу в 1/8 фіналу.

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Справжній трилер може розгорнутися в групі С. "Наполі" для виходу в 1/8 фіналу достатньо нічиєї або навіть поразки, якщо ПСЖ теж програє.

ПСЖ вийде в плей-офф в разі перемоги. Французів влаштує будь-який інший результат, якщо Ліверпуль не обіграє Наполі.

"Ліверпуль" може вийти в плей-офф тільки в разі перемоги. Якщо ПСЖ виграє свій матч, то "Ліверпулю" потрібна перемога 1:0 або у два м'ячі й більше. Якщо "Ліверпуль", ПСЖ і "Наполі" наберуть по дев'ять очок, то перше місце дістанеться червоним, а друге буде залежати від рахунку на "Енфілді".

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"Ліону" вистачить нічиєї для виходу з групи. Французи займуть перше місце, якщо переможуть, а "Манчестер Сіті" програє. "Шахтар" вийде в плей-офф в разі перемоги. "Гірники" вийдуть в 1/16 фіналу Ліги Європи, якщо зіграють внічию, або якщо "Хоффенхайм" втратить очки.

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