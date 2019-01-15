"Шахтар" безкоштовно отримає захисника, за якого відмовився заплатити мільйон доларів
Центральний захисник "Олександрії" Валерій Бондаренко вже влітку 2019 року може приєднатися до донецького "Шахтаря". Зробить він це у статусі вільного агента.
Відтак "Олександрія" не отримає жодних коштів за перехід гравця до "Шахтаря". Відповідну інформацію у коментарі Sport Arena підтвердив головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран.
"Наскільки мені відомо, Бондаренко до кінця сезону залишиться в "Олександрії", але зараз має підписати попередній контракт з "Шахтарем", – розповів Шаран.
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Варто зазначити, що у Бондаренка влітку 20199 року закінчується контракт з "Олександрією". За півроку до цього терміну, тобто взимку 2019 року, гравець має право підписати попередній контракт з новим клубом. І приєднатися до нього у статусі вільного агента через шість місяців.
Нагадаємо, "Шахтар" прагнув придбати Бондаренка ще в зимове трансферне вікно. "Гірники" запропонували за центрального захисника 600 тисяч доларів. Натомість "Олександрія" хотіла отримати за гравця один мільйон доларів. Переговори між клубами ні до чого не призвели.