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      "Шахтар" безкоштовно отримає захисника, за якого відмовився заплатити мільйон доларів

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      Валерій Бондаренко
      Валерій Бондаренко / facebook.com/fcolexandria

      Центральний захисник "Олександрії" Валерій Бондаренко вже влітку 2019 року може приєднатися до донецького "Шахтаря". Зробить він це у статусі вільного агента.

      Відтак "Олександрія" не отримає жодних коштів за перехід гравця до "Шахтаря". Відповідну інформацію у коментарі Sport Arena підтвердив головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран.

      "Наскільки мені відомо, Бондаренко до кінця сезону залишиться в "Олександрії", але зараз має підписати попередній контракт з "Шахтарем", – розповів Шаран.

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      Варто зазначити, що у Бондаренка влітку 20199 року закінчується контракт з "Олександрією". За півроку до цього терміну, тобто взимку 2019 року, гравець має право підписати попередній контракт з новим клубом. І приєднатися до нього у статусі вільного агента через шість місяців.

      Нагадаємо, "Шахтар" прагнув придбати Бондаренка ще в зимове трансферне вікно. "Гірники" запропонували за центрального захисника 600 тисяч доларів. Натомість "Олександрія" хотіла отримати за гравця один мільйон доларів. Переговори між клубами ні до чого не призвели.

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      Теги: УПЛ Футбол ФК Олександрія Шахтар Трансфери Спорт
      Джерело: 24 Канал
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