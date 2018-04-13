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"Шахтар" чи "Динамо": хто стане чемпіоном України з футболу?

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"Шахтар" чи "Динамо": хто стане чемпіоном України з футболу? / Фото з відкритих джерел

Цієї суботи, 14 квітня, на харківському стадіоні "Металіст" перший у турнірці донецький "Шахтар" прийматиме друге київське "Динамо". Наразі у чемпіонаті з великим відривом лідирують "гірники", однак у разі перемоги зачепитися за першу сходинку матимуть змогу й "біло-сині".

Зазначимо, що наразі "Шахтар" має у своєму активі 63 очки, натомість "Динамо" може похвалитися лише 57 пунктами. Звітна гра відбудеться у рамках 27 туру, а загалом команди у чемпіонаті мають провести 32 поєдинки.

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Таким чином, киян влаштовує лише перемога, натомість, якщо тріумфуватимуть підопічні португальського фахівця Паулу Фонсеки, то їхній відрив від найближчих переслідувачів збільшиться до +9, які за 5 турів до кінця відіграти майже неможливо.

Поєдинок між лідерами українського чемпіонату обслуговуватиме Костянтин Труханов, а допомагатимуть йому асистенти Сергій Беккер і Олександр Войтюк. Четвертим арбітром призначено Валерія Душка.

Крім того, делегатом ФФУ на матчі буде Вадим Тополянський, спостерігачем – Андрій Шандор, а офіцером – Микола Пихтін.

До слова, гру "Шахтар" – "Динамо" не покаже жоден із загальнонаціональних каналів, а переглянути її можна буде лише на "Футбол 2", який розповсюджується супутниковими та кабельними мережами. Початок о 17:00.

Пропонуємо Вам взяти участь у нашому опитуванні та виловлюйте свою думку, чи зможе після зустрічі у Харкові "Динамо" й надалі боротися за першу сходинку.

Нагадаємо, як "Динамо", так і "Шахтар" припинили свою участь у Лізі Європи та Лізі чемпіонів відповідно.

Теги: Новини України Новини спорту Динамо Шахтар Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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