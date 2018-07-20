Шахтар – Динамо: дата, час та місце поєдинку за Суперкубок України

Донецький "Шахтар" проти київського "Динамо" у матчі за Суперкубок України – таким буде початок нового сезону в українському футболі. Гра відбудеться у суботу, 21 липня.

Матч за Суперкубок України цього сезону випало проводити в Одесі на стадіоні "Чорноморець" (парк імені Тараса Шевченка, вулиця Маразліївська, 1). Арена здатна вмістити понад 34 тисячі глядачів.

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Варто зазначити, що це 15-тий розіграш Суперкубку України. І Одеса приймає матч за цей трофей у дев'ятий раз, при цьому четвертий рік поспіль.

Гра розпочнеться о 21:00 годині. Якщо команди не визначать переможця в основний час, після цього футболісти одразу ж пробиватимуть пенальті.

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До слова, стали відомі призові переможця Суперкубка України.