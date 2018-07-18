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Суперкубок України з футболу: де дивитися матч Динамо – Шахтар

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Суперкубок України Динамо – Шахтар дивитися онлайн
Суперкубок України Динамо – Шахтар дивитися онлайн

Матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" відбудеться в Одесі в суботу, 21 липня. Він буде доступний для перегляду як на телебаченні, так і онлайн.

Права на трансляцію матчу Суперкубка України належать медіа-холдингу "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Україна" та "Футбол 1/2". Саме на цих каналах і буде трансляція матчу.

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На каналі "Україна" початок трансляції розпочнеться в суботу, 21 липня, о 20:50. Сама гра розпочнеться о 21:00. 

Канал "Футбол 1" трансляцію матчу за Суперкубок між "Шахтарем" та "Динамо" розпочне з 20:00 – гості студії даватимуть свої прогнози на гру. Одразу після того о 20:50 розпочнеться включення з Одеси, де на стадіоні "Чорноморець" і відбудеться матч.

Матч буде доступний і онлайн на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак перегляді цього матчу платний 29 гривень за перегляд гри чи 59 гривень за трансляцію каналу онлайн цілий місяць.

Окрім того, сайт "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Огляд матчу – на сайті 24 каналу. 

Теги: Новини спорту Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
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