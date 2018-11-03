Матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" було все – забиті голи, вилучення та сутички на полі. Перемогу ж здобув "Шахтар", забивши гол на останніх секундах матчу

Шахтар – Динамо 2:1

Голи: Мораєс, 54, Коваленко, 90+4 – Шапаренко, 44

Вилучення: Кендзьора, 90+2 (Динамо)

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Це була третя зустріч цих команд у цьому сезоні. До цього двічі перемагали "Димамо". Киянам і у цьому матчі треба було перемогти, щоб наблизитися до "гірників" на відстань у два очки. У випадку поразки донецька команда відривалася на вісім очок.

Цей матч був важливим і для Фонсеки – він ще жодного разу не перемагав Хацкевича у чемпіонаті.

Розпочали команди доволі жваво. Гравці "Шахтаря" більше контролювали м’яч, кияни ж часто втікали у небезпечні контратаки. Однак без гостроти. "Шахтар" більше часу атакував через лівий фланг, де активним був Ісмаїлі.

"Динамо" ж теж атакувало лівим флангом. Там доволі впевнено почував себе Сідклей, який вийшов у стартовому складі. Саме він на 35-ій хвилині уник офсайду та зробив небезпечний простріл на Вербіча, та півзахисник не дотягнувся до м’яча, щоб переправити його у ворота.

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Та все ж саме "Динамо" першим забило у цьому матчі. "Гол у роздягальню" забив Шапаренко. І знову у киян пройшла атака через лівий фланг, Вербіч поборовся за верховий м’яч у штрафному майданчику, той відскочив до Шапаренка, і півзахисник потужно пробив.

Другий тайм розпочався із заміни у "Шахтаря", яка стала ключовою у цій зустрічі – на поле вийшов Тайсон, який зумів відновитися після травми. Саме він відпасував на Мораєса у моменті, коли "гірники" зрівняли рахунок. Це сталося вже на 54-ій хвилині зустрічі.

Ще до цього "Динамо" ще раз відправило м’яч у ворота "Шахтаря" – Циганков головою пробив після навісу Піваріча. Та футболіст у момент передачі перебував у офсайді, і взяття воріт не зарахували.

Загалом другий тайм команди провели більш активно, і П’ятов та Бойко неодноразово вступали у гру. Знову момент мав Вербіч, і знову не дотягнувся до м’яча після прострілу з флангу.

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Коли вже йшов доданий арбітром час, другу жовту картку у матчі отримав Кендзьора, який рукою перервав політ м’яча. Сталося це на 90+2 хвилині. Одразу після цього на полі виникла невелика сутичка, за що Гармаш, Вербіч та Кривцов отримали попередження.

А вже невдовзі Коваленко, який вийшов на заміну, забив переможний гол. М’яч під удар йому скинув Мораєс, а м’яч влетів у дальній верхній кут воріт. сталося це вже на останній секунді матчу. Після забитого голу пролунав фінальний свисток.

"Шахтар" перемагає і набирає 37 очок. У "Динамо" залишається 29 балів. Стільки ж може бути і у "Олександрії" у випадку перемоги над "Зорею".