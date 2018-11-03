У суботу, 3 листопада, відбудеться українське "ель-класіко" – донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо". Онлайн поєдинку – на сайті 24 Каналу.

Це буде третій матч між командами у цьому сезоні. У двох матчах – за Суперкубок України та у третьому турі УПЛ "Динамо" перемагало "Шахтар" 1:0.

Читайте також: Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"

Варто відзначити, що у випадку перемоги "Динамо" команда наблизиться до "Шахтаря" на відстань у два очки. Якщо ж переможе "Шахтар", то "гірники" відірвуться від суперника на вісім очок. Окрім того, "Динамо" вже після цього туру може опуститися і на третє місце.