Шахтар – Динамо: онлайн матчу
У суботу, 3 листопада, відбудеться українське "ель-класіко" – донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо". Онлайн поєдинку – на сайті 24 Каналу.
Це буде третій матч між командами у цьому сезоні. У двох матчах – за Суперкубок України та у третьому турі УПЛ "Динамо" перемагало "Шахтар" 1:0.
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Варто відзначити, що у випадку перемоги "Динамо" команда наблизиться до "Шахтаря" на відстань у два очки. Якщо ж переможе "Шахтар", то "гірники" відірвуться від суперника на вісім очок. Окрім того, "Динамо" вже після цього туру може опуститися і на третє місце.
Джерело: 24 Канал
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