20:02
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар": квитки на матч

191 Читать новость на русском
Суперкубок України квитки на матч
Суперкубок України квитки на матч

У суботу, 21 липня, в Україні буде зіграно матч за Суперкубок. Зійдуться чинний володар Кубка України та переможець УПЛ донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Квитки на цей матч коштували від 90 гривень у фанатські сектори. Найдорожча перепустка – 1700 гривень у ложі. Однак найдешевші квитки, які залишилися у продажі – від 350 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Читайте також: "Динамо" представило нову форму від New Balance

Всі квитки будуть іменними, ідентифікація відбуватиметься за допомогою штрих-коду. На стадіоні ж перевірятимуть документи. При цьому на руки продаватимуться не більше чотирьох квитків.

"Закликаємо не ділитися фотографіями квитків в соцмережах, щоб інші ними не скористалися", – закликав представник компанії-реалізатора квитків Роман Порядченко

Окрім того, частину квитків передали дітям із сімей переселенців зі Сходу України та дітям учасників АТО.

Читайте також: "Шахтар" розпочав підготовку до матчу з "Динамо" за Суперкубок України

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться у суботу, 21 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Теги: Новини спорту Шахтар Динамо
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Синоптик сповістила, коли в Україні почнеться літня спека
 18 липня , 22:34
Росія уїдливо відреагувала на солідарність України з Британією щодо видворення дипломатів
28 березня , 17:56
Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
19 березня , 18:52
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук