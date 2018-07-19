Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар": квитки на матч

У суботу, 21 липня, в Україні буде зіграно матч за Суперкубок. Зійдуться чинний володар Кубка України та переможець УПЛ донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Квитки на цей матч коштували від 90 гривень у фанатські сектори. Найдорожча перепустка – 1700 гривень у ложі. Однак найдешевші квитки, які залишилися у продажі – від 350 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Читайте також: "Динамо" представило нову форму від New Balance

Всі квитки будуть іменними, ідентифікація відбуватиметься за допомогою штрих-коду. На стадіоні ж перевірятимуть документи. При цьому на руки продаватимуться не більше чотирьох квитків.

"Закликаємо не ділитися фотографіями квитків в соцмережах, щоб інші ними не скористалися", – закликав представник компанії-реалізатора квитків Роман Порядченко

Окрім того, частину квитків передали дітям із сімей переселенців зі Сходу України та дітям учасників АТО.

Читайте також: "Шахтар" розпочав підготовку до матчу з "Динамо" за Суперкубок України

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться у суботу, 21 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.