У матчі між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" саме гості першими забили у цьому матчі. Сталося це незадовго до перерви.

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"Шахтар" у першому таймі більше володів м'ячем, але кияни відповідали гострими моментами. Та забити вдалося вже тоді, коли перший тайм майже закінчився. Після подачі з флангу м'яч відскочив до Шапаренка, який в дотик пробив повз воротаря.

Відео голу Шапаренка у ворота "Шахтаря"

Зрівняв рахунок "Шахтар" вже у другому таймі. Сталося це завдяки Тайсону, який вийшов із лави запасних. Забив же гол Мораєс.

Відео голу Мораєса у ворота "Динамо"

Перемогу "Шахтарю" приніс влучний удар Коваленка на останній секунді матчу