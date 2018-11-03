Шахтар – Динамо: відео голів
У матчі між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" саме гості першими забили у цьому матчі. Сталося це незадовго до перерви.
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"Шахтар" у першому таймі більше володів м'ячем, але кияни відповідали гострими моментами. Та забити вдалося вже тоді, коли перший тайм майже закінчився. Після подачі з флангу м'яч відскочив до Шапаренка, який в дотик пробив повз воротаря.
Відео голу Шапаренка у ворота "Шахтаря"
Зрівняв рахунок "Шахтар" вже у другому таймі. Сталося це завдяки Тайсону, який вийшов із лави запасних. Забив же гол Мораєс.
Відео голу Мораєса у ворота "Динамо"
Перемогу "Шахтарю" приніс влучний удар Коваленка на останній секунді матчу
Джерело: 24 Канал
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