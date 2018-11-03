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      Шахтар – Динамо: відео голів

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      Шахтар – Динамо відео голів
      Шахтар – Динамо відео голів / ФК "Шахтар"

      У матчі між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" саме гості першими забили у цьому матчі. Сталося це незадовго до перерви.

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      "Шахтар" у першому таймі більше володів м'ячем, але кияни відповідали гострими моментами. Та забити вдалося вже тоді, коли перший тайм майже закінчився. Після подачі з флангу м'яч відскочив до Шапаренка, який в дотик пробив повз воротаря.

      Відео голу Шапаренка у ворота "Шахтаря"

       

      Зрівняв рахунок "Шахтар" вже у другому таймі. Сталося це завдяки Тайсону, який вийшов із лави запасних. Забив же гол Мораєс.

      Відео голу Мораєса у ворота "Динамо"

      Перемогу "Шахтарю" приніс влучний удар Коваленка на останній секунді матчу

       

      Теги: Футбол Спорт Динамо Шахтар УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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