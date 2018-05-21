"Шахтар" домовився про трансфер центрального півзахисника Корінтіанса Майкона

"Шахтар" вже знайшов заміну лідерам. Головний тренер гірників Паулу Фонсека розповів, кого вони збираються підписати найближчого літа.

Зокрема, поповнить склад донеччан центральний півзахисник Корінтіанса Майкон.

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Найімовірніше, бразилець повинен буде замінити в "Шахтарі" свого співвітчизника Фреда, який цього літа таки залишить донецький клуб.

Спеціалізоване видання "Трансфермаркт" оцінює Майкона у 5 мільйонів євро.

Також, за словами керманича гірників, клуб вже знайшов заміну й основному нападнику Факундо Феррейрі. Так, "Шахтар" близький до того, щоб повністю викупити контракт Кайоде, який в другій частині сезону виступав за донеччан на правах оренди.