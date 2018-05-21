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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Шахтар" домовився про трансфер центрального півзахисника Корінтіанса Майкона

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"Шахтар" вже знайшов заміну лідерам. Головний тренер гірників Паулу Фонсека розповів, кого вони збираються підписати найближчого літа.

Зокрема, поповнить склад донеччан центральний півзахисник Корінтіанса Майкон.

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Найімовірніше, бразилець повинен буде замінити в "Шахтарі" свого співвітчизника Фреда, який цього літа таки залишить донецький клуб.

Спеціалізоване видання "Трансфермаркт" оцінює Майкона у 5 мільйонів євро.

Також, за словами керманича гірників, клуб вже знайшов заміну й основному нападнику Факундо Феррейрі. Так, "Шахтар" близький до того, щоб повністю викупити контракт Кайоде, який в другій частині сезону виступав за донеччан на правах оренди.

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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