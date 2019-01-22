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      "Шахтар" дуже хотів цього футболіста, – Фонсека прокоментував перехід форварда

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      Фонсека прокоментував перехід 17-річного Сікана
      Фонсека прокоментував перехід 17-річного Сікана / twitter.com/fcshakhtar

      Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував перехід 17-річного нападника Даниїла Сікана. Португальський наставник перевірив молодого гравця у контрольному матчі проти "Хайдука".

      Паулу Фонсека заявив, що в клубі вірять у молодого гравця.

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      "Шахтар" дуже хотів цього футболіста. Молодий хлопець із великим потенціалом. У будь-якому випадку Сікан ще надто юний, наразі толком навіть не знає нашого стилю гри. Сьогодні дали йому трохи часу, просто щоб він відчув, що це таке. І ми в нього віримо", – цитує Фонсеку офіційний сайт "гірників".

      Як відомо, "Шахтар" 21 січня підписав угоду з вихованцем львівських "Карпат" на 3 роки. Цього сезону Даниїл виступав переважно в чемпіонаті U-19 (10 матчів, 5 голів). Він є гравцем збірної України U-19. 12 серпня 2018 року дебютував за першу команду "Карпат" у поєдинку Прем’єр-ліги із "Зорею".

      Нагадаємо, що "Шахтар" програв перший контрольний матч у 2019 році. Донецький клуб був битий хорватським "Хайдуком".

      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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