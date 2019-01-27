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      "Шахтар" хоче купити форварда, відступні за якого складають 100 млн євро

      395 Читать новость на русском
      "Шахтар" хоче купити форварда, відступні за якого складають 100 млн євро

      Донецький "Шахтар" не відмовляється від їдеї придбати нападника "Греміо" Тете, хоча й отримав відмову від бразильського клубу. Донеччани готують нову пропозицію "Греміо".

      Бразильський клуб відкинув пропозицію "гірників" по Тете в розмірі 12 млн євро. Тепер "Шахтар" готовий підняти ціну до 18 млн євро.

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      Як повідомляє Correio Do Povo, "Шахтар" стежить за 18-річним бразильцем з 2015 року.

      Тете недавно підписав нову угоду з "Греміо" до 2021 року й відступні за його контракт становлять 100 млн євро.

      Форвард поки виступає за молодіжну команду "Греміо".

      Раніше донецький клуб оголосив про підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка.

      Водночас наставник "гірників" португалець Паулу Фонсека заявив, що клуб більше не планує купувати нових футболістів під час зимового трансферного вікна.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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