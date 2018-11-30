"Шахтар" креативно запросив уболівальників на гру з "Ліоном": відео

Донецький "Шахтар" цікаво запросив вболівальників на матч Ліги чемпіонів проти французького "Ліона".

В одному з торговельних центрів Харкова артисти хору Харківського академічного театру опери та балету виконали гімн Ліги чемпіонів під акомпанемент оркестру.

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Також у ТЦ були розміщені 8-метрові банери з анонсом матчу Ліги чемпіонів проти "Ліона". У такий спосіб "гірники" запрошують вболівальників на останній матч команди у 2018 році.

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Нагадаємо, що поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" відбудеться 12 грудня, початок гри о 22:00. У цьому матчі визначиться, хто пройде в плей-офф турніру.