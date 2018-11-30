20:41
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Шахтар" креативно запросив уболівальників на гру з "Ліоном": відео

      942 Читать новость на русском
      "Шахтар" креативно запросив уболівальників на гру з "Ліоном"
      "Шахтар" креативно запросив уболівальників на гру з "Ліоном" / Footboom.com

      Донецький "Шахтар" цікаво запросив вболівальників на матч Ліги чемпіонів проти французького "Ліона".

      В одному з торговельних центрів Харкова артисти хору Харківського академічного театру опери та балету виконали гімн Ліги чемпіонів під акомпанемент оркестру.

      Читайте також: Чи відбудеться матч "Шахтар" – "Ліон" у Харкові? Що відомо на цей момент

       

      Також у ТЦ були розміщені 8-метрові банери з анонсом матчу Ліги чемпіонів проти "Ліона". У такий спосіб "гірники" запрошують вболівальників на останній матч команди у 2018 році.

      Читайте також: Львів знову може приймати матчі Ліги чемпіонів

      Нагадаємо, що поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" відбудеться 12 грудня, початок гри о 22:00. У цьому матчі визначиться, хто пройде в плей-офф турніру.

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      сьогодні , 19:01 Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      Отставной подполковник 3426
      Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      сьогодні , 19:00 Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      Тетяна Мартинюк 640
      Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      сьогодні , 17:30 Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      Павло Казарін 671
      Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      сьогодні , 17:12 Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      454
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сьогодні , 17:02 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 122
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      Таран залишається у запорізькому "Металурзі"
       2 червня 2014 , 19:37
      Луческу взяв у Бразилію двох гравців "Зорі"
       8 січня 2015 , 15:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук