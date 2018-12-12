Головним для "Шахтаря" матчем у Лізі чемпіонів стане гра проти французького "Ліона". Українському клубу треба будь-що перемагати суперника. Про все найважливіше навколо цього матчу – в анонсі сайту 24 Каналу.

Шахтар – Ліон. Головне

Що: матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Де: НСК "Олімпійський", Київ

Коли: середа, 12 грудня, 22:00

Трансляція: телеканал "Футбол 2", сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу

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Матч за Лігу чемпіонів

Перед цим матчем ситуація у групі для "Шахтаря" склалася таким чином, що їм треба перемагати "Ліон". Французька команда випереджає "гірників" на два очки, розмістившись на другій позиції. Перший – англійський "Манчестер Сіті", який гарантував собі вихід у наступний раунд ЛЧ. Нічия теж не допоможе "Шахтарю". "Ліону" ж головне не програти.

При цьому за певних обставин "Шахтар" взагалі може залишитися без "єврокубкової весни". Але для цього треба не просто програти "Ліону", але й щоб німецький "Хоффенхайм" виграв на виїзді у "Манчестер Сіті".

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Перенесення матчу до Києва

Та не лише місцем за Лігу чемпіонів принциповий цей матч. 28 вересня в Україні було введено воєнний стан. Його дія розповсюджувалася на Харківську область. Саме там свої матчі грає "Шахтар". "Ліон" ж навідріз відмовився грати у Харкові, їх підтримали в УЄФА, заявивши, що матчі під їх егідою не відбуватимуться на територіях, де оголошено воєнний стан. Тож матч довелося перенести на інший стадіон. Обирали між Києвом та Львовом. Вибір впав на Київ та НСК "Олімпійський".

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Скандальний "Ліон": матчі без глядачів, перенесенні ігри

Французька команда у цьому сезоні претендує на звання найбільш суперечливого клубу. Перші два домашні матчі "Ліон" проводив без глядачів (у тому числі матч проти "Шахтаря". Так УЄФА покарала "гончарів" за фанатські безпорядки, які були ще минулого сезону.

При цьому у самій Франції теж переносять матчі. Через масові протести у країні "Ліон" так і не зіграв матч регулярного чемпіонату на виїзді проти "Тулузи".

Втрати обох команд

За "Шахтар" у цьому матчі не зіграє Дентіньо та Іван Ордець. Перший травмувався у останньому матчі проти "Маріуполя", а захисник на поле виходив ще у квітні цього року. Натомість у матчі з "Маріуполем" на поле вернувся Марлос. Тайсон цю гру пропускав, але він теж має бути готовий до гри з "Ліоном". Як і центральний захисник Ярослав Ракіцький, у якого був перелом пальця.

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Головне питання щодо складу "Ліона" – чи зможе допомогти команді один з лідерів середини поля Тонгі Ндомбеле, що травмувався. Він прибув до Києва на матч, але чи зіграє, стане відомо вже перед матчем. Максвел Корне, який чудово провів обидва поєдинки із "Сіті", відновитися не встиг, і залишився у Франції. А от повернення Лео Дюбуа дещо розширює вибір на правому фланзі оборони й додає альтернативу Тете.

Прогноз

"Шахтар" вже показував характер цього сезону, обігравши на виїзді непоступливий "Хоффенхайм". Тож і у матчі з "Ліоном" теж може розраховувати на перемогу. Навіть букмекери віддають перевагу, хоч і не значну, саме "гірникам". Однак не варто скидати з рахунків французьку команду. Перший матч між цими командами показав, що Брюно Женезьо може одразу відреагувати на невдалий перебіг матчу. Одна заміна все змінила у матчі в Ліоні, коли "гончарі" відігралися з 0:2 у матчі з "Шахтарем". Тим більше, що команда не програла жодного матчу у групі. Але й виграла тільки один – доволі сенсаційно на виїзді у "МанСіті".

"Ліон" багато забиває Лізі чемпіонів (мінімум два голи у кожному матчі), але й пропускає чимало. Різниця забитих-пропущений складає 11:10. Тож можна очікувати, що і у матчі в Києві глядачі на трибунах стануть свідками гольової феєрії. Прогноз: 3:2 на користь "Шахтаря".