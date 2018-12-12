Шахтар – Ліон: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 12 грудня, донецький "Шахтар" прийматиме французький "Ліон". Це буде принципове протистояння, адже визначатиметься учасник плей-офф Ліги чемпіонів. Українські вболівальники зможуть переглянути цю гру як на стадіоні, так і по телебаченні чи онлайн.

Показ поєдинків Ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на останньому і буде транслюватися матч "Шахтар" – "Ліон". Початок трансляції – о 21:50. Окрім того, о 21.00 на телеканалі "Футбол 2" стартує програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості дадуть прогноз на матч.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Ліон" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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