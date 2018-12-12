Донецький "Шахтар" у матчі проти французького "Ліона" повинен був лише перемагати, щоб виходити у плей-офф Ліги чемпіонів. У іншому випадку "гірники" вилітали у Лігу Європи.

Шахтар – Ліон 1:1

Голи: Мораєс, 22 – Фекір, 65

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Сам матч "Шахтар" – "Ліон" розпочався із невеликої затримки. І причиною став не снігопад, який накрив Київ і не припинявся ні на мить під час матчу. Перед стартовим свистком на центральних трибунах НСК "Олімпійський" розвісили величезний банер "Шахтар, вам тут не раді", а на поле кинули фаєйр.

Попри те, що саме "Шахтарю" у цьому матчі потрібна була перемога, більше у першому таймі атакували саме гості. Гравці "Ліона" одразу захопили ініціативу, та контролювали гру. Та як не дивно, саме "Шахтар" відкрив рахунок у цьому матчі. В одній з небагатьох атак Мораєс отримав пас від Ісмаїлі у штрафному майданчику, та пробив повз Лопеса. Це сталося на 22-ій хвилині.

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Після цього "Ліон" мало не затис "Шахтар" на їх половині поля. Атака йшла за атакою, гравці донецької команди чимало помилялися. Та забити гостям не вдалося, попри з десяток ударів. У "Шахтаря" ж за перший тайм лише один удар, який і став результативний.

На початку другого тайму "гірники" провели атаку, але Мораєс так і не зумів віддати пас на Коваленка. Після цього гравці "Ліону" знову перехопили ініціативу. І їм вдалося забити. Депай отримав пас на хід у штрафний майданчик, обіграв там суперника та віддав під удар Фекіру. Француз в оточенні декількох суперників зумів прийняти та обробити м’яч собі під удар, відправивши його у верхній дальній кут воріт.

Тепер же "Шахтарю" потрібно було забивати. На поле вийшов Кайоде, "Шахтар" став більше часу проводити в атаці. Але безрезультатно. Забити не вдалося. Натомість у кінці матчу мало не пропустили другий гол.

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Варто зазначити, що за весь матч "Ліон" завдав 15 ударів по воротах (з них шість – у площину), у той час як "Шахтар" лише шість разів загрожував воротам суперника (двічі пробивши у рамку воріт).

"Шахтар" грає у нічию та вилітає з Ліги чемпіонів. Команда продовжить свої виступи у плей-офф Ліги Європи. "Ліон" же у цій Лізі чемпіонів не зазнав жодної поразки – одна перемога та п’ять нічиїх.