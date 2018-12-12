Шахтар – Ліон: онлайн матчу Ліги чемпіонів
Перед донецьким "Шахтарем" у матчі проти французького "Ліону" стоїть єдине завдання – перемогти, щоб продовжити виступи у Лізі чемпіонів. Тож все визначиться у середу, 12 грудня, в очному протистоянні. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.
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На цей матч, який перенесли до Києва, було продано понад 30 тисяч квитків. Відтак "Шахтар" отримав чудову підтримку. Та важливіше за неї буде лише перемога у цьому матчі. Адже окрім престижу, на кону стоїть чимала сума грошей.
Джерело: 24 Канал
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