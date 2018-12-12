Перед донецьким "Шахтарем" у матчі проти французького "Ліону" стоїть єдине завдання – перемогти, щоб продовжити виступи у Лізі чемпіонів. Тож все визначиться у середу, 12 грудня, в очному протистоянні. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

Читайте також: Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" На цей матч, який перенесли до Києва, було продано понад 30 тисяч квитків. Відтак "Шахтар" отримав чудову підтримку. Та важливіше за неї буде лише перемога у цьому матчі. Адже окрім престижу, на кону стоїть чимала сума грошей.