Головним матчем для "Шахтаря" у Лізі чемпіонів стане домашня гра проти французького "Ліона". Хоча домашньою її можна назвати дещо умовно, адже гру перенесли до Києва. Тим не менше, "Шахтарю" треба лише перемагати, щоб виходити у плей-офф Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси "гірників" у цьому матчі.

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Попри перипетії навколо цього матчу ("Ліон" відмовився їхати на гру до Харкова, тож її довелося перенести до Києва), "Шахтар" і надалі має більше шансів на перемогу. Та варто зазначити, що "Ліон" влаштовує і нічия. Тим не менше, у William Hill коефіцієнт на перемогу "гірників" стоїть на рівні 2,30. Перемога "Ліона" у цій зустрічі оцінена в 2,90. Нічия – 3,70.

Дещо вищий коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" у PariMatch – 2,37. У той час як перемога французького клубу – 2,87. Щодо нічийного результату, то він отримав коефіцієнт 3,80.

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Найменший коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе у цьому матчі – у "Фаворит спорт". Їх експерти оцінили таку подію показником у 2,25. Перемога "Ліону" – 2,95. Нічия – 3,75.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Ліона" дали у букмекерській конторі Marathon bet – 2,97. При цьому перемога "Шахтаря" – 2,375. Нічия у матчі – 3,74.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня. У цьому матчі лише перемога дозволить "Шахтарю" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

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До слова, "Ліон" не зіграв свій матч чемпіонату Франції через масові протести у країні.