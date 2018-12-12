У матчі між донецьким "Шахтарем" та французьким "Ліоном" у Лізі чемпіонів "гірники" вийшли вперед вже на 22-ій хвилині.

Перед тим "Ліон" неодноразово пробивав по воротах П'ятова. На 19-ій хвилині Траоре змарнував нагоду, не зумівши переграти воротаря з близької відстані.

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У відповідь "Шахтар" забив. Голом відзначився Мораєс, який отримав пас між захисників та пробив повз голкіпера.

Відео голу Мораєса у ворота "Ліона"

"Ліону" ж вдалося забити аж по перерві (хоча за перші 45-ть хвилин матчу гравці французької команди завдали з десяток ударів по воротах П'ятова). Відзначився Фекір, якому асистував Депай.

Відео голу Фекіра у ворота "Шахтаря"