У п'ятницю, 23 листопада, новий тур чемпіонату відкриє матч "Шахтаря" проти "Львова". Гра буде доступна до перегляду як на стадіоні "Металіст" у Харкові, так і по телебаченні та онлайн.

Матч "Шахтар" – "Львів" по телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 18:55, сама гра розпочнеться о 19:00. Читайте також: "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайму": прогноз букмекерів на боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів Також дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Львів" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Львів" відбудеться у п'ятницю, 23 листопада. Початок зустрічі о 19:00.