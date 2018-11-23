15:29
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Шахтар – Львів: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

      84 Читать новость на русском
      Шахтар – Львів дивитися онлайн
      Шахтар – Львів дивитися онлайн

      У п'ятницю, 23 листопада, новий тур чемпіонату відкриє матч "Шахтаря" проти "Львова". Гра буде доступна до перегляду як на стадіоні "Металіст" у Харкові, так і по телебаченні та онлайн.

      Матч "Шахтар" – "Львів" по телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 18:55, сама гра розпочнеться о 19:00.

      Читайте також: "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайму": прогноз букмекерів на боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів

      Також дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Львів" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Львів" відбудеться у п'ятницю, 23 листопада. Початок зустрічі о 19:00.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар ФК Львів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами
       23 лютого 2013 , 16:22
      "Мілан" покине "Сан Сіро"
       11 лютого 2014 , 08:00
      Запорізький "Металург" переміг "Іллічівець" у 23 турі чемпіонату України
       10 травня 2015 , 15:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук