"Шахтар" – "Львів": відео моментів матчу
У матчі між донецьким "Шахтарем" та "Львовом" у другому таймі команди грають внічию.
У першому таймі активнішими були господарі поля. На 26-й хвилині після навісу з кутового м'яч відскочив під удар Хочолави, який пробив поруч зі штангою. А одразу за декілька хвилин після навісу з кутового Бандура не дотягнувся до м'яча, і Болбат не потрапив в порожній кут.
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Джерело: 24 Канал
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