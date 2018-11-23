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      "Шахтар" – "Львів": відео моментів матчу

      66 Читать новость на русском
      Шахтар – Львів відео моментів матчу
      Шахтар – Львів відео моментів матчу

      У матчі між донецьким "Шахтарем" та "Львовом" у другому таймі команди грають внічию.

      У першому таймі активнішими були господарі поля. На 26-й хвилині після навісу з кутового м'яч відскочив під удар Хочолави, який пробив поруч зі штангою. А одразу за декілька хвилин після навісу з кутового Бандура не дотягнувся до м'яча, і Болбат не потрапив в порожній кут.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар ФК Львів
      Джерело: 24 Канал
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