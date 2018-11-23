У матчі-відкритті 16 туру української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та "Львовом" переможця визначити не вдалося.

Шахтар – Львів 0:0

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У першому таймі активнішими були господарі поля. На 26-й хвилині після навісу з кутового м'яч відскочив під удар Хочолави, який пробив поруч зі штангою. А одразу за декілька хвилин після навісу з кутового Бандура не дотягнувся до м'яча, і Болбат не потрапив в порожній кут.



Однак у другому таймі львів'яни змогли нав'язати лідеру УПЛ більше боротьби. На 55-й хвилині після передачі від Западні Бруно прийняв м'яч в штрафній і завдав удар – П'ятов фантастично зреагував.

Вже за 10 хвилин "гірники" могли відкрити рахунок у матчі, коли Хочолава боровся із захисником і м'яч пролетів в декількох сантиметрах над поперечиною. Під цінець зустрічі "Шахтар" активно насів на штрафний майданчик гостей, але забити так і не вдалося.

У підсумку, "Шахтар" вдруге в сезоні зіграю внічию, а "Львів" продовжив свою безпрограшну серію матчів на виїзді. "Гірники" продовжують впевнено очолювати турніру таблицю УПЛ, а львів'яни йдуть восьмими.

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