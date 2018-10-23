Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

У третьому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Зважаючи на не надто вдалий старт у єврокубках, обом командам у цьому матчі буде потрібна перемога. Все найцікавіше довкола цього матчу – в анонсі 24 Каналу.

Шахтар – Манчестер Сіті

Дата: 23 жовтня, 22:00.

Стадіон: "Металіст", Харків.

Головний арбітр: Карлос дель Серро Гранде (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1"

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Історія протистоянь

"Шахтар" та "Манчестер Сіті" до цього в офіційних матчах зустрічалися лише двічі. Це було минулого сезону у Лізі чемпіонів. У першому матчі англійська команда перемогла вдома 2:0. До Харкова на матч останнього туру "містяни" приїхали напіврезервним складом, адже до цього виграли усі п'ять матчів і вирішили завдання виходу з групи. Завдяки перемозі 2:1 (за "гірників" забивали Бернард та Ісмаілі), "Шахтар" зумів вийти у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Варто зазначити, що це була перша поразка "МанСіті" у цьому сезоні.

Перед матчем

Однак якщо у минулому сезоні "Манчестер Сіті" міг дозволили собі таке ставлення щодо матчу проти "Шахтаря", то в цьому – вже ні. Одна з причин – календар матчів. Тоді це був останній матч у групі, у той час як в цьому – третя гра, коли ще нічого не вирішено.

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Друга причина – невдалий старт "МанСіті" у Лізі чемпіонів. Команда неочікувано поступилася на власному полі у першому турі "Ліону". У матчі проти "Хоффенхайма" перемогу здобула лише наприкінці матчу. При цьому гол "блакитні" пропустили вже на першій хвилині зустрічі. Тож у матчі проти "Шахтаря" гості будуть боротися лише за перемогу. Інші результати для команди Пепа Гвардіоли будуть рівноцінні поразці.

Перемога потрібна і "Шахтарю" щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф єврокубків. І тут мова як про Лігу чемпіонів, так і Лігу Європи. У першому турі "гірники" врятували нічию на власному полі проти "Хоффенхайма", у другому – втратили перемогу з різницею у два голи над "Ліоном". Тож втрата очок у матчі проти "Манчестер Сіті" поставить під загрозу не лише вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але й прохід у Лігу Європи. Зважаючи, що у команди попереду будуть важкі виїзди до Англії та Німеччини.

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Проблеми "Шахтаря"

До цього матчу "Шахтар" підходить з рядом проблем. Головна – втрата лідерів команди через травми. У матчі точно не зіграє Тайсон, який травмувався вже давніше. Однак вже напередодні матчу стало відомо, що точно проти "МанСіті" не зіграє півзахисник Марлос. Також під питанням участь у матчі і захисника Ісмаілі.

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Слово тренерам

"Ми орієнтуємось на те, щоб не зраджувати своїм принципам. Намагаємося завжди грати однаково з будь-яким суперником, незалежно від того, зустрічаємось із "Манчестер Сіті" або іншим клубом. Чи буде важко завтра? Так. Ми розуміємо, наскільки опонент міцний колективно та індивідуально. Йому складно протистояти. Можливо, у певних відрізках ми більше часу оборонятимемось, перебуватимемо без м’яча. Проте за найменшої нагоди плануємо виявляти ініціативу й демонструвати свій футбол", – заявив Фонсека.

"У Лізі чемпіонів у нас також усе в порядку, за винятком хіба що перших 45 хвилин із "Ліоном". Хлопці мотивовані, ми щодня спостерігаємо за ними на кожному тренуванні та робимо висновки", – зазначив Гвардіола.

"Родзинка" протистояння

Є як мінімум одна людина, для якої матч "Шахтаря" проти "Манчестер Сіті" має особливе значення. Це півзахисник англійської команди Олександр Зінченко. Він вихованець "гірників", але покинув клуб зі скандалом. Попри те, що гравець не має постійного місця у стартовому складі (навіть на заміну не виходить), саме його Гвардіола взяв на передматчеву прес-конференцію у Харкові.

– "Шахтар" для тебе рідний клуб. Коли вдасться вийти та забити, радітимеш голу?

– Гарне запитання. Сподіваюся, ви побачите це завтра.

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Прогноз

Він невтішний для "Шахтаря". На відміну від минулого сезону, цього разу "Манчестера Сіті" не дозволить собі безтурботного ставлення до матчу, і буде зосереджений лише на перемогу. І навіть відсутність у матчі Гюндогана через травму не робить гостей слабшою командою. Відверто, "МанСіті" зараз один з найпотужніших клубів. А втрата ключових атакувальних виконавців робить становище "гірників" ще більш невтішне. Прогноз 0:2.