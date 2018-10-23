Донецький "Шахтар" у вівторок, 23 жовтня, у Харкові прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Матч Ліги чемпіонів можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні, а також онлайн.

Транслювати матч на українському телебаченні буде телеканал "Футбол 1". Трансляція розпочнеться о 21:55, а сама гра – о 22:00.

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Перед початком матчу на каналі "Футбол 1" вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості будуть давати свої прогнози на цей матч. Вже після закінчення гри о 23:55 вони проаналізують матч "Шахтаря" та "Манчестер Сіті".

Також гру можна буде переглянути і онлайн на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Окрім того, перегляд відео матчів на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

Текстова онлайн-трансляція буде на сайті 24 Каналу. Тут також буде і огляд матчу та відео голів.

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Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у Харкові у вівторок, 23 жовтня. Початок матчу на стадіоні "Металіст" о 22:00.