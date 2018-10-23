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      "Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів

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      Шахтар – Манчестер Сіті результат та огляд матчу Ліги чемпіонів
      Шахтар – Манчестер Сіті результат та огляд матчу Ліги чемпіонів / ФК "Шахтар"

      У вівторок, 23 жовтня, донецький "Шахтар" у Харкові приймав англійський "Манчестер Сіті". Гра для "гірників" видалася доволі невдалою – команда зазнала розгромної поразки.

      Шахтар – Манчестер Сіті 0:3
      Голи: Д. Сілва, 30, Ляпорт, 35, Б. Сілва, 70

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      Вже з перших хвилин "Манчестер Сіті" затис "Шахтар" на його половині поля. За перші десять хвилин "гірники" лічені рази перейшли на чужу половину поля, у той час як гості зуміли за цей час провести декілька небезпечних атак.

      Особливо старався Давід Сілва. А також Габріел Жезус. Вони раз по раз намагалися пробити воротаря "Шахтаря" Андрія П’ятова.

      Тут також варто відзначити й захист "гірників", який раз за разом помилявся. Та скористатися помилкою "містянам" вдалося аж на 30-ій хвилині зустрічі. Ніхто з гравців у помаранчево-чорних футболках як слід не міг винести якомога далі м’яч з власного штрафного майданчика. Після декількох рикошетів той потрапив до Давіда Сілви, який без проблем пробив повз воротаря.

      А вже за п’ять хвилин рахунок був 0:2. Цього разу гравці донецької команди у власному штрафному майданчику залишили без опіки Емеріка Ляпорта. Захисник прийшов на подачу з кутового і без зайвих проблем та стороннього опору головою переправив м’яч у ворота "Шахтаря".

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      15 ударів по воротах, з яких 5 – у площину воріт, а також 59 відсотків володіння м’ячем – така статистика після першого тайму у "Манчестер Сіті". "Шахтар" на це відповів лише шістьма ударами. Але жоден з них не летів у ворота.

      Варто віддати належне "гірникам". У другому таймі вони більше володіли м’ячем. І навіть двічі пробили у площину воріт. Натомість гості завдали одного прицільного удару (з десяти ударів). Але саме він став результативним. Ним виявився удар Бернарду Сілви, який лише за декілька хвилин до того вийшов на заміну.

      Щодо "Шахтаря", то команда у другому таймі не показала нічого, що могло б змінити хід поєдинку. Гості вдало контролювали центральну зону, вибігали у швидкі контратаки (в одному з епізодів м’яч влучив у перекладину воріт після удару Стерлінга). Тож поразка з розгромним рахунком – цілком закономірна.

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      "Шахтар" опускається на останню сходинку турнірної таблиці. Попри це, команда зберігає шанси навіть на прохід в 1/8 Ліги чемпіонів. У "гірників" в активі два очки. Стільки ж у "Хоффенхайма". "Манчестер Сіті", який йде на першому місці, має шість балів. У другого "Ліона" – п’ять залікових очок.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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