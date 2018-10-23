Сьогодні, 23 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє свій третій матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Суперником "гірників" буде грізний "Манчестер Сіті", з яким донеччани вже зустрічалися минулого року. Все найцікавіше довкола матчу, а також онлайн самого поєдинку – на сайті 24 Каналу.

Варто зауважити, що "Шахтар" не є фаворитом цього матчу, хоч і грає на домашньому полі (гра відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст"). Окрім того, "гірники" зазнали втрат перед матчем. Але якщо Тайсон отримав травму раніше, то Марлос травмувався напередодні матчу. Також під питанням участь у цій грі Ісмаїлі.

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"Манчестер Сіті" ж прибув на гру у майже повноцінному складі. Виключенням є лише півзахисник Ілкай Гондюган. Однак у команді є кому замінити гравця. Серед них і українець Олександр Зінченко. Він теж прибув до Харкова разом з командою. Однак чи зіграє – це поки під питанням.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна буде онлайн на сайті 24 Каналу.

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