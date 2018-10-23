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      Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів матчу

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      Шахтар – Манчестер Сіті відео голів матчу
      Шахтар – Манчестер Сіті відео голів матчу

      У матчі між донецьким "Шахтарем" та англійським "Манчестер Сіті" гості забили двічі ще до перерви. Відзначилися Сілва та Ляпорт.

      "Манчестер Сіті" одразу захопив ініціативу та насів на ворота "гірників". Та забити одразу не вдалося. Зате на 30-ій хвилині при повній бездіяльності захисників "Шахтаря" Сілва таки зумів пробити П'ятова.

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      А вже за п'ять хвилин після подачі з кутового Ляпорта залишили без нагляду, і він головою переправив м'яч у ворота.

      Третій гол "Шахтар" пропустив вже по перерві. Його автором став Бернарду Сілва. При цьому потругалець лише за декілька хвилин до цього вийшов на поле.

      Відео огляд матчу Шахтар – Манчестер Сіті

       

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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