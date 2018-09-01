Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч УПЛ

Матч донецького "Шахтаря" проти "Маріуполя" у рамках 7-го туру УПЛ буде доступний для перегляду онлайн. Також гру транслюватимуть і по телебаченні.

Трансляцію матчі "Шахтар" – "Маріуполь" проведе канал "Футбол 2". Сама гра розпочнеться о 19:30, а вже о 19:25 буде доступна трансляція зі стадіону "Металіст" у Харкові.

Читайте також: Шахтар – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Також перед матчем на каналі "Футбол 2" вийде програма "Тур ONLINE", де експерти та запрошені гості будуть аналізувати гру до та після матчу. Перед матчем вона розпочнеться о 18:55, а також одразу по закінченні гри.

Окрім того, гру транслюватимуть й онлайн на сайті Oll.tv. Але перегляд платний: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. Також необхідна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у суботу, 1 вересня, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок о 19:30.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24