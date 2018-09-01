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Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Шахтар – Маріуполь дивитися онлайн
Шахтар – Маріуполь дивитися онлайн / ФК "Шахтар"

Матч донецького "Шахтаря" проти "Маріуполя" у рамках 7-го туру УПЛ буде доступний для перегляду онлайн. Також гру транслюватимуть і по телебаченні.

Трансляцію матчі "Шахтар" – "Маріуполь" проведе канал "Футбол 2". Сама гра розпочнеться о 19:30, а вже о 19:25 буде доступна трансляція зі стадіону "Металіст" у Харкові.

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Також перед матчем на каналі "Футбол 2" вийде програма "Тур ONLINE", де експерти та запрошені гості будуть аналізувати гру до та після матчу. Перед матчем вона розпочнеться о 18:55, а також одразу по закінченні гри.

Окрім того, гру транслюватимуть й онлайн на сайті Oll.tv. Але перегляд платний: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. Також необхідна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

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Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у суботу, 1 вересня, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок о 19:30.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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