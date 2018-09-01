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"Шахтар" без проблем обіграв "Маріуполь"

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Шахтар – Маріуполь результат матчу УПЛ 1 вересня 2018
Шахтар – Маріуполь результат матчу УПЛ 1 вересня 2018 / ФК "Шахтар"

У матчі між донецьким "Шахтарем" та "Маріуполем" перемогу здобули "гірники". Попри чималу кількість моментів, глядачі на трибуна побачили лише два голи. При цьому одним із них – автогол.

Шахтар – Маріуполь 2:0
Голи: Мораєс, 43, Дава, 56 (авт.)

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"Маріуполь" у цьому матчі мав обмежену кількість шансів. Ще до матчу букмекери не вірили у те, що "гірники" програють. Перемога ж азовців оцінювалася коефіцієнтом від 30 до 50. Так і сталося.

Попри те, що гравці донецької команди одразу захопили ініціативу в матчі, та пробити Гальчука їй довго не вдавалося. Найкращий шанс був у Нема, але бразилець не зумів пробити повз воротаря з близької відстані. Натомість це вдалося Мораєсу, який в дотик замкнув простріл від Ісмаілі вже наприкінці першого тайму. Це сьомий гол у цьому чемпіонаті для бразильця.

Варто додати, що "Маріуполь" міг створити гольовий момент, коли Вакула з власної половини втікав у контратаку. Але його в центрі поля збивав Ракіцький, за що отримав жовту картку. Якщо б не цей фол, гравець виходив сам на сам на ворота П'ятова.

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У другому таймі "Маріуполь" пропустив ще один раз. Хоча міг і більше, але доволі вдало діяв Гальчук. Щодо голу, то його автор – Дава, який у підкаті зрізав м'яч у власні ворота. У цій атаці Тайсон віддав пас на Марлоса, а той пасував повз воротаря на Нема. Намагаючись завадити йому, захисник, якого викликали в збірну Камеруну, і відправив м'яч у свої ворота.

"Шахтар" переміг і надалі очолює турнірну таблицю. "Маріуполь" з чотирма очками перебуває в зоні вильоту, ділячи 11-12 місце.

Варто додати, що "Маріуполь" мав у запасі лише четверо гравців. Все через те, що "Шахтар" не дозволив орендованим у нього гравцям грати у цьому матчі. 

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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