15:27
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Шахтар – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

103 Читать новость на русском
Шахтар – Маріуполь прогноз букмекерів
Шахтар – Маріуполь прогноз букмекерів / ФК "Шахтар"

У матчі 7-го туру УПЛ донецький "Шахтар" прийматиме "Маріуполь". На думку букмекерів, шанси гостей на позитивний для них рахунок просто мізерні.

Так, букмекерська контора PariMatch коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" виставила на рівні 30,00. Нічия у матчі – 14,00. У той час як перемога "Шахтаря" – 1,05. При цьому на те, що "Шахтар" у цьому матчі не програє (перемога або нічия), ставки не приймаються.

Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

Та найбільший коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" – у "Фаворит спорт". Їх букмекери оцінюють перемогу азовців в коефіцієнт 50,00. Щодо перемоги "Шахтаря", то вона майже без змін – 1,04. Нічия у матчі – ті ж 14,00.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" – у Marathon bet. Однак він на рівні похибки – 1,069. При цьому що перемога "Маріуполя" отримала 38,00. Нічия у матчі – 12,50. Тут теж, до речі, не приймають ставку на те, що "Шахтар" не програє цей матч.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у суботу, 1 вересня, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок о 19:30.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

 

Теги: Футбол Новини спорту УПЛ Шахтар ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сьогодні, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 10:45 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сьогодні, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сьогодні, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
16-річна українка здобула дебютну перемогу на дорослих змаганнях WTA
 25 квітня 2017 , 14:42
Офіційно: Роналду продовжив контракт з "Реалом"
 15 вересня 2013 , 12:02
Офіційно: Раян Гіггз виконуватиме обов'язки наставника "МЮ"
 22 квітня 2014 , 13:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук