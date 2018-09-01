Шахтар – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У матчі 7-го туру УПЛ донецький "Шахтар" прийматиме "Маріуполь". На думку букмекерів, шанси гостей на позитивний для них рахунок просто мізерні.

Так, букмекерська контора PariMatch коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" виставила на рівні 30,00. Нічия у матчі – 14,00. У той час як перемога "Шахтаря" – 1,05. При цьому на те, що "Шахтар" у цьому матчі не програє (перемога або нічия), ставки не приймаються.

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Та найбільший коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" – у "Фаворит спорт". Їх букмекери оцінюють перемогу азовців в коефіцієнт 50,00. Щодо перемоги "Шахтаря", то вона майже без змін – 1,04. Нічия у матчі – ті ж 14,00.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" – у Marathon bet. Однак він на рівні похибки – 1,069. При цьому що перемога "Маріуполя" отримала 38,00. Нічия у матчі – 12,50. Тут теж, до речі, не приймають ставку на те, що "Шахтар" не програє цей матч.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у суботу, 1 вересня, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок о 19:30.

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