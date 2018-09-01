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Шахтар – Маріуполь: відео голів та моментів матчу УПЛ

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Шахтар – Маріуполь відео голів матчу УПЛ 1 вересня
Шахтар – Маріуполь відео голів матчу УПЛ 1 вересня / ФК "Шахтар"

У матчі між "Шахтарем" та "Маріуполем" "гірники" одразу захопили ініціативу. І раз за разом атакували ворота Гальчука. Та відзначитися за перші 45 хвилин вдалося лише один раз.

Гол "Шахтарю" вдалося забити аж на 43-ій хвилині, коли господарі провели чергову атаку – Тайсон віддав на фланг на Ісмаілі, а той прострелив вздовж лінії воріт. З декількох метрів м'яч у ворота переправив Мораєс. Для бразильця це став сьомий гол у цьому чемпіонаті.

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Відео голу Мораєса у ворота "Маріуполя"

 

Другий гол у матчі у виконанні "Шахтаря" теж розпочався з пасу Тайсона. Цього разу він віддав на право на Марлоса, і вже той з близької відстані пасував повз Гальчука на Велінгтона Нема. Завадити забити намагався Дава, але захисник, фактично, переправив м'яч за лінію власних воріт.

Відео автоголу Дава у ворота "Маріуполя"

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Теги: ФК Маріуполь Шахтар УПЛ Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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