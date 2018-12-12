"Шахтар" може заробити крупну суму за перемогу над "Ліоном" у Лізі чемпіонів
Матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" має не тільки спортивне значення. У разі перемоги "гірники" можуть непогано збагатитися.
В поєдинку Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Ліоном", який розпочнеться о 22:00 на київському НСК "Олімпійський", буде вирішуватися доля путівки в плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи.
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І, зрозуміло, не обійдеться без призових. Згідно з оприлюдненою схемою розподілу прибутку в Лізі чемпіонів УЄФА-2018/19, за вихід в 1/8 фіналу клуби отримають бонус у розмірі 9,5 млн. Євро. Крім того, за кожну перемогу передбачені 2,7 млн. євро призових.
З урахуванням того, що для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтарю" потрібна тільки перемога над "Ліоном", гірники можуть за один вечір заробити 12,2 млн. Євро.
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