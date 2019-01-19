"Шахтар" не може домовитися із "Зенітом" про суму переходу Ракицького, – ЗМІ

Переговорний процес між "Шахтарем" і "Зенітом" з приводу трансферу захисника донеччан Ярослава Ракицького зайшов у глухий кут.

За інформацією Sport.ua, головна причина – клуби нібито не можуть прийти до спільного знаменника щодо компенсації за гравця.

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За наявними даними, ціна, пропонована "Зенітом", не влаштовує чемпіонів України. Однак мова йде не про суттєву цифрі, тому ймовірність, що клуби все-таки можуть домовитися, досить велика.

Що ж стосується самого Ракицького, то, за наявною інформацією, він не проти перебратися в Санкт-Петербург.

Раніше 24 Канал повідомляв, що "Зеніт" готовий заплатити за Ракицького 10 мільйонів євро.

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