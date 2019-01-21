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      "Шахтар" не погоджується продавати Ракицького у російський "Зеніт"

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      Ярослав Ракицький
      Ярослав Ракицький / Фото з відкритих джерел

      "Шахтар" не погоджується продавати Ярослава Ракицького у російський "Зеніт" за 10 мільйонів євро. Шахта спробує викачати максимум із "Газпрома".

      Про це повідомляє "Динамоманія".

      Читайте також: "Зоря" відмовилася продавати захисника збірної України у європейський клуб

      Гірники продовжують перемовини із російським "Зенітом" з приводу трансферу Ярослава Ракицького. Донеччан начебто не влаштовує пропозиція у десять мільйонів євро. 

      Натомість за 29-річного захисника "Шахтар" хоче 12 мільйонів одразу, а ще приюлизно трьох повинні прописати в контракті у вигляді різних бонусів.

      За чутками, сам Ракицький вже домовився зі "Зенітом". Та поки клуби торгуються, захисник полетів на тренувальний збір з "Шахтарем".

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      Теги: Спорт Шахтар Футбол Новини України
      Джерело: 24 Канал
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