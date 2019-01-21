"Шахтар" не погоджується продавати Ракицького у російський "Зеніт"
"Шахтар" не погоджується продавати Ярослава Ракицького у російський "Зеніт" за 10 мільйонів євро. Шахта спробує викачати максимум із "Газпрома".
Про це повідомляє "Динамоманія".
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Гірники продовжують перемовини із російським "Зенітом" з приводу трансферу Ярослава Ракицького. Донеччан начебто не влаштовує пропозиція у десять мільйонів євро.
Натомість за 29-річного захисника "Шахтар" хоче 12 мільйонів одразу, а ще приюлизно трьох повинні прописати в контракті у вигляді різних бонусів.
За чутками, сам Ракицький вже домовився зі "Зенітом". Та поки клуби торгуються, захисник полетів на тренувальний збір з "Шахтарем".
Джерело: 24 Канал
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