"Шахтар" не погоджується продавати Ракицького у російський "Зеніт"

"Шахтар" не погоджується продавати Ярослава Ракицького у російський "Зеніт" за 10 мільйонів євро. Шахта спробує викачати максимум із "Газпрома".

Про це повідомляє "Динамоманія".

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Гірники продовжують перемовини із російським "Зенітом" з приводу трансферу Ярослава Ракицького. Донеччан начебто не влаштовує пропозиція у десять мільйонів євро.

Натомість за 29-річного захисника "Шахтар" хоче 12 мільйонів одразу, а ще приюлизно трьох повинні прописати в контракті у вигляді різних бонусів.

За чутками, сам Ракицький вже домовився зі "Зенітом". Та поки клуби торгуються, захисник полетів на тренувальний збір з "Шахтарем".

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