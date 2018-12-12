"Шахтар" не втримала перемогу над "Ліоном" в Юнацькій лізі УЄФА

Заключний матч Юнацької ліги УЄФА проти одноліток з "Ліона" донецький "Шахтар" U-19 також не зміг довести до перемоги.

У поєдинку з однолітками з французького "Ліона" підопічні 40-річного іспанського фахівця Андреса Карраско, що раніше втратили всі шанси на вихід з групи, в компенсований час втратили перемогу – 1:1.

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Олексій Кащук вивів господарів уперед на 59-й хвилині. Однак у компенсований час французи зрівняли завдяки автоголу Михайла Рудавського (90+4).

Турнірна таблиця групи F Юнацької ліги УЄФА без урахування поєдинку між англійським "Манчестер Сіті" та німецьким "Гоффенгаймом", який пройде пізніше, виглядає так: "Хоффенхайм" – 11 очок, "Ліон" – 11, "Манчестер Сіті" – 4, "Шахтар" – 3.

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