"Шахтар" не втримав перемогу над "Манчестер Сіті" в юнацькій Лізі чемпіонів

У юнацькій Лізі УЄФА відбувся матч третього туру групового етапу. Донецький "Шахтар" у селищі Високому на останніх хвилинах втратив перемогу над "Манчестер Сіті".

Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 1:1

Голи: Кулаков, 73 – Гарвуд-Белліс, 90+5

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"Гірників" на 73-й хвилині вивів вперед півзахисник Андрій Кулаков, проте вже на 5-й доданій хвилині центрбек гостей Тейлор Харвуд-Белліс зрівняв рахунок.

При цьому англійці з 62-ї хвилини грали в меншості після видалення хавбека Фелікса Нмечі за другу жовту картку.

Після трьох турів "Шахтар" і "Ман Сіті" замикають таблицю, маючи по одному набраному очку. "Гірники" раніше програли "Хоффенхайму" (1:2) і "Ліону" (0:2).

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