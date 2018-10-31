Шахтар – Олімпік: онлайн матчу Кубка України
В 1/8 фіналу Кубка України зустрінуться дві команди, які представляють Донецьк – "Шахтар" прийматиме "Олімпік". Гра відбудеться у Харкові. Початок о 19:00. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.
"Шахтар" є чинним володарем Кубка України. Похід за новим трофеєм команда розпочинає грою проти "Олімпіка" на стадії 1/8 фіналу.
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Джерело: 24 Канал
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