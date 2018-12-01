У неділю, 2 грудня, відбудеться донецьке дербі – "Шахтар" зіграє проти "Олімпіка". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

Варто зазначити, що перемога "Олімпіка" у цьому матчі буде на рівні сенсації. Більша ймовірність того, що "Шахтар" виграє з рахунком 4:0, аніж те, що "Олімпік" зможе оформити перемогу у цій грі. Ставка не першу подію у PariMatch приймається з коефіцієнтом 9,60, у той час як друга оцінена в 14,6. Щодо перемоги "Шахтаря" у цьому матчі, то експерти цієї букмекерської контори оцінили такий підсумок матчу лише у 1,15. На те, що донецьке дербі закінчиться у нічию, коефіцієнт 8,30.

Читайте також: Гравців "Шахтаря" визнали найкращими в черговому турі Ліги чемпіонів

Ще менше віри у "Олімпік" "висловили" букмекери з "Фаворит спорт" – коефіцієнт 25,00 на їх перемогу. При цьому що перемогу "Шахтаря" майже без змін від попереднього – 1,13. Нічия – 8,00. Варто зазначити, що букмекери не приймають ставку на те, що "Шахтар" не програє цей матч (перемога або нічия).

Щодо коефіцієнтів у Marathon bet, то вони перемогу "Шахтаря" оцінили в 1,147. А те, що "гірники" виграють або зіграють у нічию – мізерним 1,003. Щодо перемоги "Олімпіка", то коефіцієнт на цю подію склав 16,25. При цьому щодо точного рахунку, то перемога "Шахтаря" 4:0 має менший коефіцієнт, аніж 3:0 – 5,45 проти 5,75 відповідно. Також перемога 4:1 має майже такий же показник, як і 4:1 – 10,50 та 10,75 відповідно.

Читайте також: "Шахтар" креативно запросив уболівальників на гру з "Ліоном": відео

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Олімпік" відбудеться у неділю, 2 грудня. Початок зустрічі о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.