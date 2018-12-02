Донецький "Шахтар", який вже оформив осіннє "чемпіонство", у дербі не зумів переграти "Олімпік" у рамках 17 туру чемпіонату України.

Шахтар – Олімпік 2:2

Голи: Мораєс, 7, 90+2 – Пасіч, 52, Балашов, 67

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З перших хвилин "гірники" дали супернику зрозуміти, що налаштовані сьогодні перемогти. І вже на 7 хвилині Мораєс отримав розрізну передачу від Тайсона, який зумів обіграти декількох суперників гостей. Жуніору залишалося тільки переправити м’яч у сітку, що бразилець й зробив та перервав чотириматчеву безгольову серію.

Швидкий гол дещо розслабив "гірників" і дозволив грати на низьких обертах. У першій половині гри господарі тільки тричі пробили у ствір воріт Махновського. Особливою активністю не відзначалися підопічні В’ячеслава Шевчука, для якого ця гра була більш, ніж принципова. Як відомо, Шевчук колись виступав за "Шахтар". До слова, у Паулу Фонсеки виникли кадрові проблеми, оскільки Давид Хочолава на 26 хвилині отримав травму і був замінений. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

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На старті другого тайму "Олімпік" змусив "Шахтар" активізуватися. Тарас Степаненко невдало вибив м’яч з власної штрафної, який підхопив Пасіч. Євген довго не думав і першим дотиком пробив. М’яч влучив у спину тому ж таки Степаненку та дезорієнтував Пятова – 1:1.

Кепськими справи "Шахтаря" на 67 хвилині зробив Балашов. Спершу Віталій заробив небезпечний штрафний на лінії штрафного майданчика – сфолив Данченко. Згодом він вирішив виконати стандартне положення і блискучим ударом переграв Андрія Пятова, вивівши "олімпійців" уперед.

На 74 хвилині міг "ховати" господарів Кольцов. "Олімпік" вибіг у прекрасну контратаку чотири в чотири: Кольцов отримав відмінну передачу, прибрав захисників "Шахтаря", і з носка пробив по воротах Пятова. Втім, м'яч пролетів біля дальної стійки. Справді небезпечну нагоду "гірники" мали під завісу матчу. На 89 хвилині Алан Патрік потужно пробив здалеку, але воротар гостей парирував удар.

На 90+4 хвилині "Шахтар" таки зумів відігратися. Данченко подав на Патріка, той скинув на Мораєса, який і переправив м'яч у ворота гостей. Втім, бразилець перебував в очевидному офсайді, який лінійний арбітр не зміг побачити. Через це на футбольному полі виникла словесна перепалка, внаслідок якої був вилучений наставник "Олімпіка".

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"Шахтар" вдруге поспіль зіграв унічию. Втім, результат не вплине на розташування чинних чемпіонів України в турнірній таблиці. Водночас "Олімпік" набрав 18 очків і погіршив свої шанси втрутилася у боротьбу за топ-6.

Нагадаємо, що в попередньому турі чемпіонату Україні "Шахтарю" не вдалося перемогти "Львів".